Сальдо заявил, что ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек

Также в числе потерь Вооруженных сил Украины - более 30 лодок, 2 танка, 7 складов и другая техника

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек, более 30 лодок, 2 танка, 7 складов и другую технику. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Меня часто спрашивают о потерях наших противников, особенно при их попытках переправиться на левый берег Днепра, в связи с чем мы запросили у военных точные сведения. Сегодня представители командования группировки войск "Днепр" сообщили, что с 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли: до 880 человек личного состава; более 30 лодок; 2 танка; 6 самоходных и 22 буксируемых гаубицы; 2 реактивных системы залпового огня; более 30 минометов; 1 противотанковый ракетный комплекс; 1 командно-штабную машину; 2 командных пункта; 3 радиолокационных станции; 2 установки радиоэлектронной борьбы; 7 складов", - написал Сальдо.

Он пояснил, что это достоверные данные, подтвержденные средствами объективного контроля. "Наши военные, в отличие от противника, не "рисуют" себе вымышленные успехи. Дополнительное подтверждение - переполненные госпитали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста - это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращённый в кровавую мясорубку", - написал Сальдо.

Также врио губернатора отметил, что "наше военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима на херсонском направлении". "В отличие от этого вражеское командование, подталкиваемое западными кукловодами, без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них конвейер смерти", - добавил Сальдо.