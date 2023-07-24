Сальдо: ВСУ понесли наибольшие потери в Херсонской области при попытках форсировать Днепр

По словам врио губернатора региона, "с военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста - это бесперспективное место"

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли наибольшие потери в Херсонской области при попытках форсировать Днепр в районе Кинбурнской косы и Антоновского моста, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста - это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку", - написал он.