24 июля, 07:24,
обновлено 24 июля, 07:47
Военная операция на Украине

Сальдо: ВСУ понесли наибольшие потери в Херсонской области при попытках форсировать Днепр

По словам врио губернатора региона, "с военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста - это бесперспективное место"

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли наибольшие потери в Херсонской области при попытках форсировать Днепр в районе Кинбурнской косы и Антоновского моста, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста - это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку", - написал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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