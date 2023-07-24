Путин по телефону поздравил Мирзиёева с днем рождения

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы главы государств также "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Ранее российский лидер направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму. В ней Путин отметил его личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, а также подчеркнул, что глава Узбекистана пользуется весьма высоким авторитетом среди граждан республики. Как указал Путин, под руководством Мирзиёева Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития и эффективно защищает свои интересы на мировой арене.