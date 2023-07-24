24 июля, 07:45

Губернатор Новосибирской области подал документы для регистрации на выборы главы региона

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Глава Новосибирской области Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы главы региона от партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии в понедельник.

"Сегодня в Новосибирский облизбирком кандидат Андрей Травников ("Единая Россия") представил документы для регистрации, в том числе листы поддержки", - говорится в сообщении облизбиркома.

Андрей Травников занял пост губернатора Новосибирской области в 2018 году. В разное время он занимал должности в администрации Череповца, Вологды и Вологодской области. Закончил Череповецкий государственный университет. В 2014 году прошел переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области назначено на 8, 9 и 10 сентября. В избирком также подали документы бывший зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП). 

Теги:
Россия"Единая Россия"Травников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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