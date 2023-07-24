В ЛНР начался процесс выдвижения партиями кандидатов в депутаты разных уровней

Заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская сообщила, что ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" "уведомили организующие выборы комиссии о своих мероприятиях по выдвижению списков кандидатов в депутаты"

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Процесс выдвижения партиями кандидатов в депутаты Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитетов на сентябрьские выборы начался в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Сегодня, 24 июля, в Луганской Народной Республике стартовал этап выдвижения списков кандидатов на выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований ЛНР первого созыва", - сказала она.

Сумская рассказала, что ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" "уведомили организующие выборы комиссии о своих мероприятиях по выдвижению списков кандидатов в депутаты".

14 июля ТАСС в избиркоме ЛНР сообщили, что выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитетов пройдет в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.