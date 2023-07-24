Балицкий заявил, что ВСУ не атакуют на запорожском направлении

По словам врио губернатора региона, Вооруженные силы Украины восполняют потери среди личного состава

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий на запорожском направлении, восполняют потери среди личного состава. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Обсудил ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения - на пологовско-ореховском и времевском направлениях. <...> По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери. Подвозят новых и новых солдат, которых будут продолжать отправлять на убой", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.