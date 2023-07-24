В СВР прокомментировали санкции США против главы агентства безопасности Сербии

В ведомстве подчеркнули, что противоправные, нарушающие нормы международного права санкции, которыми слабеющие США пытаются запугать своих геополитических противников, являются жестом слабости и растерянности, но никак не силы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Американские санкции против директора Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина являются очередной попыткой Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"В СВР России обратили внимание на внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина в санкционные списки США. Квалифицируем этот шаг как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро подчеркнули, что "сегодня любой, кто отстаивает национальные интересы и отказывается плясать под дудку американцев, автоматически попадает в зону действия их безумного санкционного "катка".

"В этом, можно сказать, главное правило продвигаемого администрацией [президента США Джо] Байдена "миропорядка, основанного на правилах". Свободолюбивый, верный своей истории и традициям сербский народ никак не вписывается в этот мертвящий "миропорядок", а потому вызывает особое раздражение у Белого дома", - добавили в службе.

Жест слабости и растерянности

В СВР указали на "цинизм направленных против Александара Вулина американских инсинуаций". "Может быть, администрации Байдена стоит более плотно заняться проблемами в собственных коридорах власти? Как метко заметил президент Сербии Александар Вучич, кокаин нашли в Белом доме, а не на столе у Вулина, - добавили в пресс-бюро СВР. - Факты вопиющей коррупции в семье самого президента США тоже хорошо известны. Американские "слуги народа" регулярно попадаются на злоупотреблении служебными полномочиями в целях обогащения".

В СВР подчеркнули, что противоправные, нарушающие нормы международного права санкции, которыми слабеющие США пытаются запугать своих геополитических противников, являются жестом слабости и растерянности, но никак не силы.

"Суверенные страны, такие как Сербия и Россия, и попавшие под ограничения государственные деятели видят в них только повод для еще более решительного продвижения независимой политики, - подчеркнули в пресс-бюро. - Американские "рестрикции" по сути превратились в своего рода "знак качества" для смелых и национально ориентированных политиков. Так что Александар Вулин, можно сказать, попал в хорошую кампанию".