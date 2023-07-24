В Запорожской области началась процедура выдвижения кандидатов от партий в заксобрание

В избиркоме ожидают подачу первых списков кандидатов политическими партиями в конце недели

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Процедура выдвижения кандидатов политическими партиями в Законодательное собрание Запорожской области официально начинается с понедельника, сообщает избирательная комиссия региона.

"Сегодня начинается процедура выдвижения списков кандидатов - людей, которые будут представлять интересы жителей региона в соответствии с их партийными предпочтениями. Вся процедура продлится до 17 августа", - отметили в избиркоме.

Как сообщил ТАСС представитель запорожского избиркома, в комиссии ожидают подачу первых списков кандидатов политическими партиями в конце этой недели.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий.

Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, избирком 20 июля полностью завершил формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий. По ее словам, точные списки избирателей в Запорожской области будут составлены в середине августа. По предварительным данным, в них войдут 496 тыс. жителей области.