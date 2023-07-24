24 июля, 08:59,
обновлено 24 июля, 09:10
Военная операция на Украине

Балицкий: ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода

Владимир Гердо/ ТАСС
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
© Владимир Гердо/ ТАСС

Как отметил врио губернатора региона, условия содержания украинских пленных достойные

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала "Россия-24".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Могу сказать, что на протяжение последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали", - сказал он.

Балицкий подчеркнул, что условия содержания украинских пленных достойные. "Я разговаривал с некоторыми из этих ребят, которые сдались. <...> Никого никто не бьет, не пытает. Все получают нормальные условия, да, конечно, допросы происходят, я присутствовал при этом. Те, кто осознают, что их жизнь дороже, чем милитаристские планы Запада, получают достойные условия. Я очень надеюсь, что в дальнейшем многие из них останутся жить на Запорожье, здесь семьи свои вернут и будут развивать народное хозяйство", - отметил глава региона.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация