Балицкий: ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода

Как отметил врио губернатора региона, условия содержания украинских пленных достойные

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала "Россия-24".

"Могу сказать, что на протяжение последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали", - сказал он.

Балицкий подчеркнул, что условия содержания украинских пленных достойные. "Я разговаривал с некоторыми из этих ребят, которые сдались. <...> Никого никто не бьет, не пытает. Все получают нормальные условия, да, конечно, допросы происходят, я присутствовал при этом. Те, кто осознают, что их жизнь дороже, чем милитаристские планы Запада, получают достойные условия. Я очень надеюсь, что в дальнейшем многие из них останутся жить на Запорожье, здесь семьи свои вернут и будут развивать народное хозяйство", - отметил глава региона.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.