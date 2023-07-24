Медведев призвал выбирать "нестандартные цели" для ответов на удары Киева

По словам зампреда Совбеза РФ, Киев все чаще выбирает гражданские цели для своих ударов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия должна выбирать нестандартные цели для ударов возмездия за атаки Киева на гражданские цели, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что в ходе контрнаступления у Киева не получается добиться успехов. "Значит, нужны информационные победы, - написал Медведев в своем Telegram-канале. - Пусть дутые и иррациональные. Многие укроимбецилы им искренне радуются". Зампред Совбеза РФ отметил, что в украинском обществе растет градус напряжения. Медведев указал, что часть населения "мыслить пока не разучилась", хоть и напугана. "Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение", - написал зампред Совбеза РФ.

"Поэтому бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов", - указал он. Медведев привзал всех быть готовыми к этому.

Он указал на необходимость выбирать "нестандартные цели" для российских ударов. "Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - добавил Медведев.