Захарова заявила, что даже экономически мощные страны Запада стали колониями

По словам официального представителя МИД РФ, европейские страны сегодня подчинены англо-саксонской метрополии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Даже экономически мощные, развитые западные страны сегодня стали колониями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, выступая на российско-африканском женском форуме.

"Западные страны, экономически мощные, развитые, уже стали колониями", - сказала дипломат.

Как подчеркнула представитель российского дипведомства, европейские страны сегодня подчинены англо-саксонской метрополии. "Самое интересное, что страны Европейского союза, страны НАТО уже стали неоколониями. Экономически мощные, с длительными историями становления демократии, многие порождали демократические свободы. Но сегодня экономически, политически, нравственно, они не просто зависимы они полностью подчинены воле их метрополии, которой является англо-саксонский мир. Но мир не хочет идти прежним путем, вставать на прежние рельсы и повторять прежние ошибки", - добавила она.

"Мы боремся не только за себя, мы боремся за будущее мира - будет этот мир свободный или опять мы вернемся к колониальному прошлому", - указала она. При этом дипломат отметила, что Россия и Африка не готовы обменивать свободу на материальные блага, как это делают некоторые западные страны. "Хотя мы высоко ценим материальное благополучие, но есть вещи важнее. Без внутренней свободы, без свободной воли, без понимания того, что есть добро и зло, все благополучие оборачивается против человека", - подчеркнула Захарова.