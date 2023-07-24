24 июля, 09:23
Единый день голосования

Кандидат "Справедливой России" подал документы на участие в выборах главы Алтайского края

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Алтайском крае Евгения Боровикова подала документы для регистрации в качестве кандидата в выборах губернатора Алтайского края. Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале краевого избиркома.

"Сегодня, 24 июля, свои документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы представила Боровикова Евгения Анатольевна. Она выдвинута региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", - говорится в сообщении.

Боровикова стала вторым кандидатом, подавшим документы на регистрацию в выборах губернатора. Заявленное количество подписей, содержащихся в листах поддержки, составляет 527. Первым документы подал действующий глава Алтайского края Виктор Томенко.

Всего о желании участвовать в выборах губернатора региона заявляли девять кандидатов, срок предоставления документов для регистрации завершится 29 июля.

Выборы губернатора Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Справедливая Россия - За правду"Алтайский край
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