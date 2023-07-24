24 июля, 09:20,
обновлено 24 июля, 09:34
Военная операция на Украине

Песков заявил, что ответственность за гибель военкора Журавлева лежит на киевском режиме

Пресс-секретарь президента указал, что обстрел военкоров в зоне спецоперации был сознательной атакой на журналистов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обстрел военкоров в зоне спецоперации был сознательной атакой на журналистов, ответственность за это лежит на киевском режиме, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В ответ на просьбу прокомментировать атаку ВСУ на журналистов, в результате которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, представитель Кремля сказал: "Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева, желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения".

"Это сознательная атака на журналистов, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - добавил он.

Песков отметил, что гибель любого человека - это всегда большая трагедия. "В данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности, и во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим", - подчеркнул он.

"Мы глубоко соболезнуем и коллективу РИА Новости, и всему журналистскому корпусу нашей страны, и родным и близким Журавлева", - сказал пресс-секретарь главы государства. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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