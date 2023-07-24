24 июля, 09:21,
обновлено 24 июля, 09:38
Военная операция на Украине

Кремль при оценке системы ПВО Москвы исходит из того, что все атаки БПЛА нейтрализованы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжится до достижения ее целей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Меры противовоздушной защиты Москвы принимаются, о чем говорит нейтрализация всех украинских беспилотников, атаковавших столицу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть, в этом плане меры принимаются", - сказал представитель Кремля на просьбу оценить работу системы противовоздушной защиты Москвы.

"Что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы - это вопрос к Министерству обороны", - подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, как Кремль оценивает работу ПВО в этот раз по сравнению с майской атакой беспилотников на Москву, Песков отметил, что оценку этому должны давать эксперты: "Мы можем только констатировать, что все беспилотники были нейтрализованы".

По его словам, СВО продолжится до достижения ее целей. "Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и ее цели должны быть достигнуты", сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли ответ России на атаку украинских беспилотников на Москву. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на УкраинеМосква
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