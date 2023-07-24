24 июля, 09:21,
обновлено 24 июля, 09:36
Военная операция на Украине

Песков назвал "абсолютной неправдой" утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе

AP Photo/ Jae C. Hong
© AP Photo/ Jae C. Hong

По словам пресс-секретаря президента, храм был разрушен ракетой украинской системы противовоздушной обороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия не наносила удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, он был разрушен ракетой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам, поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что россияне в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения в Одессе Спасо-Преображенского храма стало падение ракеты ВСУ из-за безграмотных действий украинской ПВО. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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