Песков: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских беспилотников

Пресс-секретарь президента РФ заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других регионов России, принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры", - сказал представитель Кремля, комментируя попытки атаки беспилотников на Крым.

Песков констатировал, что "за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников российские регионы". "Принимаются меры [по защите регионов РФ], ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа", - подчеркнул представитель Кремля. На вопрос, будут ли дополнительные поручения президента России Владимира Путина в связи с угрозами атак, пресс-секретарь заметил, что "вряд ли они требуются".

Крымский мост

По мнению Пескова, опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянной повышенной готовности.

"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы", - сказал представитель Кремля. "Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - подчеркнул Песков, комментируя обнаружение следов взрывчатки на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия.

Представитель Кремля отметил, что после обнаружения следов взрывчатки на сухогрузе президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя их нельзя исключать.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Установлено, что в мае это судно находилось в украинском порту Килия. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. В ФСБ отметили, что эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, запись выступления которого 21 июля была показана на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (штат Колорадо), назвал Крымский мост целью, "которая должна быть нейтрализована".