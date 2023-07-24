24 июля, 09:21,
обновлено 24 июля, 09:34

Песков заявил, что контакты Путина и Эрдогана пока не намечены

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, их нельзя исключать

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли последовать контакты президентов после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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