Песков заявил, что контакты Путина и Эрдогана пока не намечены

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, их нельзя исключать

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли последовать контакты президентов после того, как следы взрывчатки были найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, а ранее побывавшего в украинском порту Килия.