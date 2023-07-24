Атака дронов, безопасность Крымского моста и обстрел военкоров. Темы брифинга Пескова

Атака беспилотников, безопасность Крымского моста и гибель военкора Ростислава Журавлева стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- "Неделя чрезвычайно напряженная будет, трудная".
- Владимир Путин продолжает общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
- Утром президент поздравил с днем рождения коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева. "Узбекистан - это наш близкий партнер", у Москвы и Ташкента "общая история" и богатые перспективы сотрудничества.
О статье Путина к саммиту Россия - Африка
- Статья была опубликована в крупнейших СМИ африканских государств. "Сильно разошлась по Африканскому континенту".
- Все ждут саммита Россия - Африка - и в РФ, и на континенте.
Об атаке беспилотников на Москву и Крым
- Успешно ли укреплена ли ПВО после майских атак на Москву - "это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства - это министерство обороны".
- "Беспилотники, которые были сегодняшние, они были нейтрализованы".
- Дополнительные поручения президента об усилении ПВО - "вряд ли они требуются". Все, кто обеспечивает безопасность, "все они начеку". "Принимаются меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа".
- Об ответе на атаки: "Специальная военная операция продолжается", "ее цели должны быть достигнуты".
О безопасности Крымского моста
- "Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий". Обнаружение следов взрывчатки на сухогрузе лишь подтверждает, "что опасность есть".
- "Сейчас [в связи с этим] пока нет контактов Путина и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, хотя <...> их нельзя исключать".
О гибели военкоров
- "Мы все глубоко соболезнуем родным и близким [погибшего при обстреле ВС Украины Ростислава] Журавлева". "Ответственность за это лежит на киевском режиме".
- "Гибель любого человека - это большая трагедия", а в конкретном случае речь идет о гибели журналиста, "что во всем мире считается преступлением".
- Кремль желает выздоровления пострадавшим при обстреле журналистам, выражает соболезнования коллективу РИА Новости.
Об уроне собору в Одессе
- "Мы неоднократно заявляли <...>: наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры и тем более - храмам, церквям".
- "Там речь идет об антиракетах", они "разрушили этот храм" - Спасо-Преображенский собор в Одессе.