Атака дронов, безопасность Крымского моста и обстрел военкоров. Темы брифинга Пескова

Атака беспилотников, безопасность Крымского моста и гибель военкора Ростислава Журавлева стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

О статье Путина к саммиту Россия - Африка

Об атаке беспилотников на Москву и Крым