24 июля, 09:34
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Атака дронов, безопасность Крымского моста и обстрел военкоров. Темы брифинга Пескова

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Атака беспилотников, безопасность Крымского моста и гибель военкора Ростислава Журавлева стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • "Неделя чрезвычайно напряженная будет, трудная".
  • Владимир Путин продолжает общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
  • Утром президент поздравил с днем рождения коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева. "Узбекистан - это наш близкий партнер", у Москвы и Ташкента "общая история" и богатые перспективы сотрудничества.

О статье Путина к саммиту Россия - Африка

  • Статья была опубликована в крупнейших СМИ африканских государств. "Сильно разошлась по Африканскому континенту".
  • Все ждут саммита Россия - Африка - и в РФ, и на континенте.

Об атаке беспилотников на Москву и Крым

  • Успешно ли укреплена ли ПВО после майских атак на Москву - "это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства - это министерство обороны".
  • "Беспилотники, которые были сегодняшние, они были нейтрализованы".
  • Дополнительные поручения президента об усилении ПВО - "вряд ли они требуются". Все, кто обеспечивает безопасность, "все они начеку". "Принимаются меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа".
  • Об ответе на атаки: "Специальная военная операция продолжается", "ее цели должны быть достигнуты".

О безопасности Крымского моста

  • "Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий". Обнаружение следов взрывчатки на сухогрузе лишь подтверждает, "что опасность есть".
  • "Сейчас [в связи с этим] пока нет контактов Путина и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, хотя <...> их нельзя исключать".

О гибели военкоров

  • "Мы все глубоко соболезнуем родным и близким [погибшего при обстреле ВС Украины Ростислава] Журавлева". "Ответственность за это лежит на киевском режиме".
  •  "Гибель любого человека - это большая трагедия", а в конкретном случае речь идет о гибели журналиста, "что во всем мире считается преступлением".
  • Кремль желает выздоровления пострадавшим при обстреле журналистам, выражает соболезнования коллективу РИА Новости.

Об уроне собору в Одессе

  • "Мы неоднократно заявляли <...>: наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры и тем более - храмам, церквям".
  • "Там речь идет об антиракетах", они "разрушили этот храм" - Спасо-Преображенский собор в Одессе.
 
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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичУкраинаУзбекистанТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипМирзиёев, Шавкат МиромоновичПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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