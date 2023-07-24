Первый кандидат в губернаторы Красноярского края сдал документы на регистрацию

Им стал Максим Маркерт от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края, выдвинутый "Справедливой Россией - Патриоты - За правду" Максим Маркерт подал документы в избирком на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы региона. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии края.

"Пока сдал [документы на регистрацию] один Маркерт", - сообщили в избиркоме. В качестве кандидатов в сенаторы Маркерт предложил: замглавы Шушенского района Людмилу Пивень, депутата горсовета Норильска Дмитрия Дуброва, депутата горсовета Ачинска Владимира Озереденко.

Кроме Маркерта уведомили комиссию о своем выдвижении врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), депутаты законодательного собрания региона Андрей Новак (КПРФ), Денис Терехов ("Новые люди"), Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова (партия "Зеленые") и директор Красноярского ремонтно-механического завода Иван Серебряков ("Родина"). Они пока документы не сдали.

Голосование на выборах губернатора Красноярского края будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.