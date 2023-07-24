Три сенатора отозвали свои подписи по законопроекту о лишении гражданства РФ по рождению

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее пояснял, что документ не может быть поддержан из-за противоречия Конституции РФ

МОСКВА, 24 июля /ТАСС/. Сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин сняли свои фамилии с законопроекта, предусматривающего прекращение гражданства РФ, приобретенного по рождению, за совершение ряда тяжких преступлений. Соответствующие изменения отражены в базе данных Госдумы.

21 июля указанные парламентарии внесли законопроект в палату парламента вместе с сенатором Сергеем Цековым, авторство которого до сих пор указано в базе. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял ТАСС, что посоветует авторам инициативы прочитать Конституцию РФ. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что законопроект не может быть поддержан из-за противоречия основному закону государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", расширяющий перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, но эта норма не касается граждан России по рождению. Наряду с преступлениями террористической направленности, лишиться приобретенного гражданства можно будет за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества.

Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны. Кроме того, в перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и ряд других.