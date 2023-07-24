Памфилова считает, что преждевременно снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования

Глава ЦИК отметила, что подростковая среда подвержена разного рода влиянию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) Элла Памфилова считает, что снижать возрастной ценз для голосования на выборах с 18 до 16 лет преждевременно. Такое мнение она высказала на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга", который проходит в Самарской области.

"Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми, 16-летние - это всего лишь школьники, они живут в достаточно тепличных условиях, они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни. Это вопрос дискуссионный, но, на мой взгляд, избиратель - это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта", - сказала Памфилова, слова которой приводит пресс-служба молодежной избирательной комиссии Самарской области.

Также глава ЦИК считает, что подростковая среда подвержена разного рода влиянию.

"По мере зрелости, самодостаточности граждан со временем, может быть, и надо будет рассматривать этот вопрос. На мой взгляд, сейчас это преждевременно", - добавила она.