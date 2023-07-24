В Псковской области началась регистрация на дистанционное электронное голосование

Она продлится до 4 сентября 2023 года

ТАСС, 24 июля. Регистрация на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) началась в Псковской области. Такой формат будет доступен во всех 24 муниципалитетах и двух городских округах региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Псковской области с понедельника, 24 июля, ведется регистрация на дистанционное электронное голосование. Такой формат будет доступен во всех 24 муниципалитетах и двух городских округах региона. Регистрация продлится с 24 июля по 4 сентября. Для этого нужно зайти в личный кабинет на госуслугах, подать свои данные в профильном разделе портала", - отмечается в сообщении.

В этом году в Псковской области пройдут выборы губернатора в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным. Жители региона смогут выразить волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в единый день голосования. В преддверии голосования запущен информационный портал выборы60.рф, где есть возможность узнать актуальную информацию об избирательных кампаниях в Псковской области, а также форматах голосования. Узнать подробнее о ДЭГ также можно на федеральном портале vybory.gov.ru

Как уточнили в пресс-службе, проголосовать на портале vybory.gov.ru можно будет с 08:00 8 сентября до 20:00 10 сентября. Для этого нужно будет пройти авторизацию, получить электронный бюллетень.

В начале июля в Псковской области завершился процесс выдвижения кандидатов. В их списке Петр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Игорь Романов от "Партии роста", Юрий Шокуров от партии "Родина", а также действующий глава региона Михаил Ведерников. Сейчас в регионе проходит второй этап кампании: представление документов в избирком - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах главы региона. Этот процесс продлится до 18:00 31 июля.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.