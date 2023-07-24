СБ РФ заявил, что БРИКС и партнеры подтвердили намерение двигаться к многополярному миру

Секретари совбезов также отметили важность продолжения доверительного диалога с учетом интереса всех участников мирового сообщества для решения проблем глобальной безопасности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Участники состоявшейся в формате "Друзья БРИКС" встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, выразили готовность двигаться в сторону многополярной системы мира, основанной на принципах суверенного равенства и доверия. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

"В Йоханнесбурге состоялось расширенное заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате "Друзья БРИКС". РФ на встрече представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече был "подтвержден настрой двигаться в сторону многополярной системы, основанной на принципах суверенного равенства, доверия и неделимости безопасности, свободного и самобытного развития всех стран и народов".

Другие темы встречи

На мероприятии был рассмотрен широкий круг актуальных проблем международной безопасности, перспективы взаимодействия государств БРИКС со странами, заинтересованными в углублении сотрудничества с "пятеркой". Помимо этого, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам международной информационной безопасности как вызова странам развивающегося мира, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. В частности, было предложено продолжить работу по формированию универсального международно-правового режима в цифровой среде, основанного на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

Секретари совбезов также отметили важность продолжения доверительного диалога с учетом интереса всех участников мирового сообщества для решения проблем глобальной безопасности. В ходе встречи они обратили внимание на то, что "БРИКС становится все более привлекательным форматом для многих государств Глобального Юга и Востока, так как не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки", добавили в пресс-службе.

Кроме того, участники встречи также подчеркнули, что нынешнее заседание внесет своей вклад в формирование более справедливой архитектуры международных отношений.

О заседании

Заседание состоялось под южноафриканским председательством. В нем приняли участие представители Бразилии, России, Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Бурунди, Египта, Кубы, Саудовской Аравии, Казахстана, ОАЭ, Белоруссии.