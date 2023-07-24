В Совфеде считают, что Украина может получить около 50 истребителей F-16

Глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что истребители в случае их поставок Киеву "сильно погоды не сделают", так как основная фаза противостояния в рамках СВО проходит на земле

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украина может получить около 50 истребителей F-16 с учетом того, что это один из самых массовых военных самолетов Запада. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"С учетом того что F-16 являются одними из самых выпускаемых военных самолетов на Западе (всего произведено около 5 тыс. штук), Украина вполне может получить столько, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров", - сказал он.

Как отметил сенатор, нельзя недооценивать угрозу в связи с поставкой истребителей, так как на Украину эти самолеты планируется отправить "в модификации, позволяющей оснастить их тактическим ядерным оружием". "Если на такую начинку американцы решатся, то это скажется на ходе СВО самым кардинальным образом. Россия ответит незамедлительно. И конфликт грозит выйти за рамки регионального, перетечь в глобальный", - подчеркнул Бондарев.

По его словам, России необходимо увеличить число самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения, истребителей и ударно-разведывательных беспилотников, которые "смогут курировать вражеские аэродромы в оперативном тылу".

Последствия поставок

Истребители F-16 в случае их поставок Украине "сильно погоды не сделают", так как основная фаза противостояния в рамках СВО проходит на земле, считает Бондарев.

"Основная фаза противостояния (сами боестолкновения) в рамках СВО проходит на земле (мы, конечно, уничтожаем военные объекты противника с воздуха, у него ведь нет такой мощной системы ПВО, как у нас), поэтому боевые вылеты F-16 (для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования) сильно погоду не сделают", - сказал Бондарев.

По словам Бондарева, инфраструктура Украины "не вполне пригодна" для эксплуатации F-16: большое число аэродромов, с которых такие самолеты могли бы стартовать, выведено из строя.

"Во-вторых, у Украины нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на F-16, их нужно будет обучать, а это дело не такое быстрое. Стандартный базовый курс обучения длится 9 месяцев и включает более 300 часов теории и свыше 670 часов занятий на тренажере. После этого курсант должен совершить 130 вылетов, отрабатывать применение ракет и бомб", - подчеркнул глава комитета СФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев. По его словам, "процесс по F-16 движется".

Ранее в Белом доме сообщали о планах передать Киеву эти самолеты до конца года, хотя еще весной Соединенные Штаты не планировали поставлять украинским военным F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".