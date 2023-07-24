24 июля, 12:47
Единый день голосования

Выдвиженец "Коммунистов России" подал на регистрацию на выборы ивановского губернатора

Документы предоставил Александр Орехов

ТАСС, 24 июля. Первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации на выборы губернатора региона, назначенные на 10 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Орехов Александр Станиславович, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия Коммунисты России", представил документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

17 июля документы для регистрации кандидатом на должность главы региона подал действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее комиссия сообщала, что также документы о выдвижении для участия в выборах губернатора подали Александр Бойков, поддержанный реготделением КПРФ, Павел Попов - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Дмитрий Шелякин - от ЛДПР.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Коммунисты России"Ивановская область
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