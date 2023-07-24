Выдвиженец "Коммунистов России" подал на регистрацию на выборы ивановского губернатора

Документы предоставил Александр Орехов

ТАСС, 24 июля. Первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации на выборы губернатора региона, назначенные на 10 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Орехов Александр Станиславович, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия Коммунисты России", представил документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

17 июля документы для регистрации кандидатом на должность главы региона подал действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее комиссия сообщала, что также документы о выдвижении для участия в выборах губернатора подали Александр Бойков, поддержанный реготделением КПРФ, Павел Попов - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Дмитрий Шелякин - от ЛДПР.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.