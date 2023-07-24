Патрушев заявил о необходимости движения к интернационализации управления интернетом

По мнению секретаря Совбеза РФ, США "задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. США используют свою монополию на регулирование интернет-пространства для продвижения своих неоколониальных притязаний, поэтому надо двигаться к интернационализации управления Сетью. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Йоханнесбурге (ЮАР) с коллегами из БРИКС и еще семи стран - "друзей пятерки".

"Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит "Российская газета". При этом, как отметил секретарь Совбеза, США "задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира".

"Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств", - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ призвал "совместно добиваться формирования универсального международно-правового режима в цифровой среде, основанного на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела".

ЮАР в этом году председательствует в БРИКС. Нынешняя встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 13-я по счету. Первая состоялась в 2009 году по инициативе России. Рекомендации нынешней встречи поступят на саммит лидеров стран - членов БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа.