24 июля, 13:29,
обновлено 24 июля, 13:53

Патрушев обвинил США в организации кибератак "под украинским флагом"

По словам секретаря Совета безопасности РФ, к таким атакам активно привлекаются американскими спецслужбами украинские хакерские группировки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют кибератаки "под украинским флагом" на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на встрече в Йоханнесбурге (ЮАР) с коллегами из БРИКС и еще семи стран - "друзей пятерки".

"Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит "Российская газета".

"К таким атакам активно привлекаются американскими спецслужбами украинские хакерские группировки", - добавил секретарь Совбеза.

По информации Патрушева, ключевыми целями хакерских атак являются объекты финансовой системы России, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, а также промышленные предприятия и сайты госуслуг.

Секретарь Совбеза отметил, что "ни для кого не секрет, что Вашингтон и его союзники непосредственно вовлечены в конфликт на Украине". Он подчеркнул, что, "помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия, командование специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций".

"Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления компьютерных атак", - подчеркнул Патрушев. 

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© Информационное агентство ТАСС
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