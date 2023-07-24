Делегации РФ и Эфиопии обсудили урегулирование в горячих точках Африканского континента

В МИД РФ отметили, что был подтвержден неизменный настрой Москвы и Аддис-Абебы на укрепление конструктивного взаимодействия на международной арене и координации шагов в ООН и на других многосторонних площадках

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, советник премьер-министра Эфиопии Тайе Ацке Селассие и замглавы МИД республики Мысгану Арега обсудили урегулирование в горячих точках Африканского континента, в том числе стабилизацию обстановки на Африканском Роге.

"Был подтвержден неизменный настрой Москвы и Аддис-Абебы на укрепление конструктивного взаимодействия на международной арене и координации шагов в ООН и на других многосторонних площадках, - отметили в МИД РФ. - Обмен мнениями по общеафриканской повестке дня был сфокусирован на задаче содействия урегулированию в горячих точках Африканского континента, включая стабилизацию обстановки в регионе Африканского Рога".

В дипведомстве также отметили, что стороны в ходе встречи обсудили основные направления дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Аддис-Абебы "с упором на расширение торгово-экономического и инвестиционного партнерства, активизацию культурных и гуманитарных связей".

В МИД РФ констатировали, что Тайе Ацке Селассие и Мысгану Apeгa проинформировали российскую сторону о развитии ситуации в Эфиопии, предпринимаемых правительством республики шагах "по восстановлению пострадавших от внутреннего конфликта регионов страны". "С российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка последовательной работы Аддис-Абебы с целью нормализации обстановки в дружественной Эфиопии", - заключили в министерстве.