24 июля, 15:16

Патрушев заявил, что страны БРИКС выстраивают общение на основе согласованных подходов

Николай Патрушев на встрече с коллегами из БРИКС и еще семи стран — "друзей пятерки" в Йоханнесбурге
© ТАСС/ Ruptly

По словам секретаря Совбеза РФ, формат объединения не имеет конфронтационной или скрытой повестки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Залог привлекательности БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для многих государств состоит в том, что формат объединения не имеет конфронтационной или скрытой повестки, а входящие в него страны выстраивают общение на основе согласованных подходов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Йоханнесбурге (ЮАР) с коллегами из БРИКС и еще семи стран - "друзей пятерки".

"Залог привлекательности БРИКС для многих государств Глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит "Российская газета".

Как отметил секретарь Совбеза, участники "пятерки" выстраивают общение "не на принципе "ведущий - ведомый", где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичЮАРРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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