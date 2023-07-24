На выборы губернатора Воронежской области подал документы представитель ЛДПР Павел Большов

Голосование состоится в сентябре

ВОРОНЕЖ, 24 июля. /ТАСС/. Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Воронежской областной Думе Павел Большов подал документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель Избирательной комиссии области.

"Сегодня кандидат от ЛДПР Павел Большов представил документы", - сказала она.

Ранее Избирком региона сообщал, что 20 июля первым подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы региона действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев, 24 июля их предоставил первый секретарь Воронежского областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации Андрей Рогатнев. Прием документов от претендентов на участие в выборах главы региона проводится с 16 июля по 26 июля, в течение 10 дней после подачи комиссия должна провести их проверку и принять решение о регистрации кандидата или об отказе в ней.

Ранее Избирком Воронежской области сообщал, что кроме Гусева, Рогатнева и Большова в выборах планируют принять участие от партии "Родина" председатель регионального отделения партии Игорь Борисов, от "Справедливой России - За правду" - член бюро совета регионального отделения партии Ярослав Тарасов.

Выборы губернатора будут проходить в Воронежской области с 8 по 10 сентября. Впервые на выборах в регионе будет применено дистанционное электронное голосование.