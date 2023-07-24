24 июля, 15:22

Патрушев обсудил с Ван И взаимодействие РФ и Китая для укрепления безопасности двух стран

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что также "состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член Политбюро, руководитель канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран", - отметили в пресс-службе. Также подчеркивается, что "состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Переговоры Патрушева и Ван И состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания курирующих вопросы безопасности высоких представителей стран БРИКС. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
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