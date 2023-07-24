Постпредство РФ: выбор площадки для сирийского конституционного комитета завершается

По словам Дмитрия Полянского, работа комитета возобновится после подбора сторонами удобной площадки для встреч вместо Швейцарии

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Процесс подбора новой площадки для заседаний сирийского конституционного комитета близок к завершению. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Единственной площадкой для такого прямого межсирийского диалога был и остается конституционный комитет, - сказал он. - Какие-либо попытки навязать сирийцам иные рамки, формулы и схемы лишь заведут ситуацию в тупик. Работа комитета возобновится после подбора сторонами удобной площадки для встреч вместо Швейцарии, насколько мы понимаем, этот процесс близок к завершению".

16 июня 2022 года спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил на очередной встрече стран - гарантов сирийского урегулирования в астанинском формате, что Швейцария после присоединения к антироссийским санкциям утратила свой нейтральный статус и Женева более не подходит для заседаний сирийского конституционного комитета. Альтернативными площадками, по его словам, могли бы стать Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн или Казахстан. С тех пор подбор площадки продолжается. Очередную встречу комитета планировалось провести в начале 2023 года, однако она была отменена из-за землетрясения в Сирии.