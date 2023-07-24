Постпредство РФ призвало ООН наладить помощь Сирии через КПП "Баб-эль-Хава"

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский указал на то, что новых решений Совета Безопасности для этого не требуется

ООН, 24 июля. /ТАСС/. ООН обладает всеми необходимыми инструментами для возобновления гуманитарной помощи через КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии, дополнительных резолюций СБ ООН для этого не требуется. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Рассчитываем, что гуманитарная команда ООН со всей серьезностью отнесется к налаживанию трансграничного гумснабжения Идлиба в новых условиях через КПП "Баб эль-Хава", как это уже происходит через КПП "Баб ас-Салям" и "Ар-Раи". Весь необходимый инструментарий у команды Мартина Гриффитса имеется. Никаких новых решений Совета Безопасности для этого не требуется", - сказал он.

Полянский добавил, что теперь международное гуманитарное содействие народу Сирии будет осуществляться так же, как и в случае с другими странами - с разрешения и в тесной координации с международно-признанным правительством этой страны. "Надеемся, что Управление комиссара ООН по гуманитарным вопросам не станет подыгрывать интересам западных государств, которые буквально "потеряли сон" от перспективы того, что ООН придется как положено взаимодействовать с законными сирийскими властями".

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава" функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма. 13 июля постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг объявил, что Дамаск разрешает использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, однако занимающиеся этой работой ООН и подведомственные ей агентства должны координировать свои усилия с центральными властями страны.

В ООН заявили, что изучат предлагаемый Сирией механизм работы. Доставка гуманитарных грузов через пункт пропуска "Баб-эль-Хава" с тех пор не осуществляется. Западные страны отвергают предложение Дамаска, поскольку полагают, что контроль над доставкой гуманитарной помощи будет использован сирийскими властями в политических целях.