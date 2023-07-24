Посол России и замглавы МИД Израиля обсудили развитие отношений двух стран

Анатолий Викторов и Симона Гальперин констатировали "обоюдный настрой на поддержание конструктивного характера двустороннего сотрудничества между <...> странами"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов провел в понедельник рабочую встречу с заместителем генерального директора израильского МИД Симоной Гальперин, сообщила пресс-служба российского посольства.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Викторов и Гальперин констатировали "обоюдный настрой на поддержание конструктивного характера двустороннего сотрудничества между <...> странами". "Встреча прошла в дружественной, доверительной атмосфере", - заключили в российской дипмиссии.