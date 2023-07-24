Турчак назвал сентябрьские выборы для единороссов генеральной репетицией президентских

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" отметил, что лучшие практики в рамках подготовки к ЕДГ лягут в основу президентской кампании в 2024 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лучшие практики в рамках подготовки единороссов к единому дню голосования в сентябре лягут в основу президентской кампании в следующем году. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Везде "Единая Россия" работает на победу - независимо от уровня выборов: губернатор ли избирается или муниципальный депутат. Везде, в 100% округов, выдвигаем кандидатов. Этот электоральный цикл для партии, по сути, генеральная репетиция президентской кампании. Во всех регионах тестируем новые технологии по формированию базы наших сторонников. Лучшие практики лягут в основу стандартов работы после сентября-2023", - написал Турчак.

В понедельник в Москве в центральном исполкоме партии состоялось заседание бюро высшего совета единороссов. Один из обсуждаемых вопросов - подготовка партии к сентябрьским выборам.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.