Народный фронт планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева

Внеочередное заседание штаба движения запланировали на 25 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву. Об этом говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба.

"Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

В ходе внеочередного заседания будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

ОНФ - общественное движение, созданное по инициативе Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций. Учредительное собрание ОНФ состоялось 11-12 июня 2013 года.

В 2022 году центральный штаб движения утвердил свой новый состав, в который вошли 12 новых членов, среди них - вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин, президент благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" Юлиа Назарова, военные корреспонденты Ирина Куксенкова, Николай Долгачев, Андрей Руденко, Александр Коц и Илья Ушенин, руководители региональных исполкомов ОНФ в Луганской и Донецкой народных республиках Анна Еременко и Владимир Тараненко.