Ему было 73 года

ТАСС, 24 июля. Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"24 июля в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев", - говорится в сообщении.

Соловьев был главой Удмуртской Республики с сентября 2014 года по апрель 2017 года. 4 апреля 2017 года был отрешен от должности в связи с утратой доверия. В 2020 году по обвинению в получении взяток был осужден на 10 лет лишения свободы с наложением штрафа 275 млн рублей. В марте 2021 года его освободили от наказания в виде лишения свободы из-за тяжелой болезни.