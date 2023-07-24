Представителю консульства России разрешили встречу с задержанным в Казахстане Кислициным

Как отметил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов, согласно двусторонней консульской конвенции казахстанские власти обязаны были предоставить российской стороне возможность встречи с гражданином РФ "в течение четырех дней со дня уведомления о задержании"

АЛМА-АТА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана разрешили представителю генконсульства РФ в Алма-Ате встретиться с россиянином Никитой Кислициным - сотрудником компании F.A.C.C.T., задержанным в стране 22 июня по запросу США. Об этом ТАСС сообщил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов.

"С момента задержания Кислицина казахстанскими властями мы незамедлительно направили ноту на встречу с ним и попросили казахстанскую сторону не торопиться с выводами и внимательно изучить те документы, которые были им предоставлены американской стороной. Потом вдогонку мы направили еще одну ноту конкретно уже по встрече с российским гражданином. И только сегодня мы получили от них ответ, что в среду можно с ним встретиться", - сказал он.

Как отметил дипломат, согласно двусторонней консульской конвенции казахстанские власти обязаны были предоставить российской стороне возможность встречи с гражданином РФ "в течение четырех дней со дня уведомления о задержании". "К сожалению, ссылаясь на внутренние свои приказы, они это дело подзатянули", - заявил представитель генконсульства.

По словам Оганова, это уже не первый подобный случай. Он сообщил, что этот вопрос, вероятно, будет поднят на двусторонних консульских консультациях, которые пройдут в ноябре. "Тем не менее наш гражданин сейчас находится в СИЗО, и в среду я с ним встречусь", - добавил консул-советник.

Руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, инициированному США.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России будут добиваться выдачи задержанного. Он объявлен в России в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Кислицина.