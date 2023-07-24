24 июля, 18:49
Военная операция на Украине

Захарова: призыв ООН о недопущении эскалации направлен тем, кто поставляет оружие Киеву

Организация ранее призвала все стороны конфликта на Украине не допускать эскалации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Секретариат ООН, заявляя о необходимости не допустить эскалации конфликта на Украине, забывает упомянуть, что страны Запада поставляют вооружения киевскому режиму. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Дипломат обратила внимание на слова заместителя представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, который, комментируя атаку беспилотников на Москву, призвал все стороны конфликта на Украине не допускать эскалации.

"Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обеденным ураном. Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и вся НАТОвская ось зла", - отметила Захарова. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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