Путин потребовал продолжать расследования терактов карателей против жителей новых регионов

Такое заявление президент России сделал в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал продолжать расследования терактов карателей и неонацистов против мирного населения в новых регионах РФ.

"Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", - заявил он в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

Президент России выразил уверенность, что следователи в новых регионах страны "понимают всю важность этой задачи". "Равно как и многих других ключевых для вас направлений деятельности, связанных с расследованием преступлений против жизни, здоровья граждан, государственных и общественных интересов", - отметил президент.

"Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона, а значит в устойчивое и стабильное развитие всей нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета", - добавил Путин.

"Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу. И, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе", - заключил глава государства.