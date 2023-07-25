Мадуро посетил прибывший в Венесуэлу учебный корабль ВМФ России "Перекоп"

Президента Венесуэлы сопровождали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и мэр Каракаса Кармен Мелендес

КАРАКАС, 25 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил учебный корабль ВМФ России "Перекоп", который в понедельник принимал в республике участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов.

"Президент Мадуро посетил наш корабль в сопровождении министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса вместе с Генштабом, командующими всеми видами вооруженных сил и мэром Каракаса адмирал-аншефом Кармен Мелендес", - сообщил российский дипломат, который участвовал в мероприятиях на озере Маракайбо.

На торжественном построении на палубе корабля были исполнены гимны России и Венесуэлы. В выступлении перед кадетами Мадуро подчеркнул, что "Венесуэла и Россия всегда будут вместе", указал Соколов. "Была проведена экскурсия по кораблю. Президент посетил учебные кабинеты и пообщался с командным составом и курсантами", - рассказал российский дипломат.

"Перекоп" с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова и Военно-морского политехнического института совершил переход из Кронштадта на Кубу и прибыл на озеро Маракайбо для участия в параде.