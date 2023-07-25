Участника олимпиад Александра Зубкова выдвинули в депутаты заксобрания Иркутской области

Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Участник Олимпийских игр, бобслеист Александр Зубков вошел в общеобластную часть списка партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" на выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Заверенный список опубликован на сайте избирательной комиссии региона.

"Зубков Александр Юрьевич, дата рождения - 10 августа 1974 года, член социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", - указано в документе.

Всего в общеобластной части списка три кандидата, Зубков на третьем месте. Возглавляет его лидер партии в регионе, депутат заксобрания Лариса Егорова, на втором месте - депутат заксобрания Александр Гаськов.

Зубков - уроженец города Братска Иркутской области. В 2003 году впервые завоевал медаль чемпионата мира по бобслею: на соревнованиях в Лейк-Плэсиде экипаж его четверки показал третий результат. В 2005 году четверка Зубкова стала обладателем Кубка мира по бобслею. На Олимпийских играх в 2006 году в Турине (Италия) российский экипаж-четверка (Зубков, Егоров, Селиверстов, Воевода) выиграл серебро. Эти олимпийские медали стали первыми для отечественных бобслеистов с 1988 года. В 2010 году на Играх в Ванкувере (Канада) россиянин завоевал бронзу в двойке с Алексеем Воеводой. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые медали, но в 2017 году дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова и еще нескольких российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты.

Заксобрание Иркутской области избирается на пять лет, в него входят 45 депутатов: 22 избираются по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Кроме партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" кандидатов выдвинули "Единая Россия", "Коммунистическая партия Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Гражданская платформа", "Российская партия свободы и справедливости", "Новые люди".