25 июля, 02:46

Клишаса включили в список кандидатов в Совет Федерации от Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков включил действующего сенатора от региона, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса в список кандидатов в СФ. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России".

"В списке - председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас, председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская и руководитель красноярского регионального штаба комитета семей воинов отечества Марина Филиппова", - сказал собеседник агентства.

50-летний Клишас представляет исполнительную власть региона в Совете Федерации с марта 2012 года. Должность председателя профильного комитета в СФ занимает с мая 2012 года. В сентябре текущего года у него истекают действующие полномочия. 

Теги:
РоссияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
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