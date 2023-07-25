Котюков подал документы на регистрацию кандидатов в губернаторы Красноярского края

Голосование на выборах главы региона будет проходить 8, 9 и 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о первого вице-губернатора - руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко.

"Михаил Котюков подал в избирательную комиссию края комплект документов на регистрацию для участия в выборах губернатора Красноярского края", - написал Пономаренко.

Как сообщил ТАСС председатель избиркома края Алексей Подушкин, решение о регистрации будет принято в течение десяти дней. Котюков предоставил 294 подписи представителей органов муниципальной власти, при минимально необходимом числе в 280.

Врио главы региона был выдвинут партией "Единая Россия". Котюков стал вторым кандидатом, подавшим документы на регистрацию. В понедельник сдал документы депутат Законодательного собрания Красноярского края, выдвинутый "Справедливой Россией - Патриоты - За правду" Максим Маркерт.

Также уведомили комиссию о своем выдвижении депутаты законодательного собрания региона Андрей Новак (КПРФ), Денис Терехов ("Новые люди"), Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова (партия "Зеленые") и директор Красноярского ремонтно-механического завода Иван Серебряков ("Родина"). Они пока документы не сдали. Срок подачи документов истекает в среду в 18:00 (14:00 мск).

Голосование на выборах губернатора Красноярского края будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.