Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Премьер-министр посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод и Улан-Удэнский авиационный завод

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Бурятию. Это уже второй регион, который он посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

Здесь глава российского кабмина посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - одно из крупнейших предприятий в этой части страны. На заводе ремонтируют железнодорожный подвижной состав и производят запасные части. География обслуживания завода - от Северной до Дальневосточной железных дорог. Выпускаемые запчасти поставляются по всей территории РФ.

Кроме того, российский премьер осмотрит Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ). Это одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на предприятии построили более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2. Продукция У-УАЗ эксплуатируется в более чем 40 странах.

Накануне глава российского кабмина работал во Владивостоке - там он выступил на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", побеседовал с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", провел встречи с руководителями двух регионов.