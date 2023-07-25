Депутата Госдумы Сергея Сокола зарегистрировали кандидатом на пост главы Хакасии

Решение о регистрации в качестве гендиректора авиазавода "Ирбис" Владимира Грудинина пока не принято

ТАСС, 25 июля. Депутат Госдумы, участник специальной военной операции Сергей Сокол, выдвинутый партией "Единая Россия", зарегистрирован кандидатом на пост главы Хакасии. Решение по кандидатуре гендиректора авиазавода "Ирбис" Владимира Грудинина от партии "Коммунисты России" не принято, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

"Сокол зарегистрирован, по Грудинину вопрос [о регистрации] не решен", - сообщили ТАСС в избиркоме. Ранее избирком зарегистрировал действующего главу республики Валентина Коновалова от КПРФ и депутата Верховного совета Хакасии Михаила Молчанова от ЛДПР.

Также на заседании избиркома во вторник из-за недостаточного количества подписей в регистрации было отказано списку "Партии за справедливость" на выборах в Верховный совет Хакасии. На выборах в региональный парламент ранее были зарегистрированы списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Новых людей", Российской партии пенсионеров. Решение по списку "Коммунистов России" дважды не было принято.

Как сообщил ТАСС собеседник в органах власти, республиканский избирком не смог принять решение так как КПРФ считает, что Грудинин, идущий номером три в списке "Коммунистов России", и депутат Верховного совета республики Николай Разумов являются членами Компартии РФ и не могли выдвигаться по спискам другой партии. Грудинин и Разумов утверждают, что уведомили КПРФ о своем выходе. По словам собеседника агентства, "Коммунисты России" обратились с жалобой в ЦИК РФ. Получить комментарий "Коммунистов России" получить пока не удалось.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета. Парламент республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам.