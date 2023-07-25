МИД РФ: НАТО втягивается в опасные действия в конфронтации на Украине с Россией

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, "речь может пойти об опасном расширении вовлеченности военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряженность"

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. РФ считает, что НАТО втягивается в опасные действия в конфронтации на Украине с Россией. Об этом заявил во вторник российским журналистам на полях саммита ООН по продовольственным системам, проходящего в Риме, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы знаем, что существует план о созыве совета Украина - НАТО 26 числа. Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться события. <...> Мы считаем, что НАТО открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией, является уже непосредственным участником этих действий. Речь может пойти об опасном расширении вовлеченности военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряженность. Мы считаем такие вещи недопустимыми", - сказал он.

В воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что заседание Совета Украина - НАТО пройдет на уровне послов 26 июля в Брюсселе, а его главными темами станут разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна с Украины по Черному морю.

Совет Украина - НАТО был создан на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Его главной особенностью стал тот факт, что Украина может самостоятельно созывать его заседания в случае необходимости.