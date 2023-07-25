Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области

Голосование на выборах губернатора назначено на 8, 9 и 10 сентября

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ Роман Яковлев подал документы для регистрации на выборы главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Сегодня в Новосибирский облизбирком кандидат Роман Яковлев (КПРФ) представил документы для регистрации, в том числе листы поддержки", - говорится в сообщении облизбиркома.

Яковлев закончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности "менеджер ТЭК", а также аспирантуру в Тюменском госуниверситете по специальности "политические институты". Второй созыв является депутатом Заксобрания Новосибирской области, где сейчас занимает должность зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. От партии КПРФ участвовал в выборах в Госдуму РФ в 2021 году.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области назначено на 8, 9 и 10 сентября. В избирком также подали документы бывший зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), который занял свой пост в 2018 году.