25 июля, 06:20

Патрушев обсудил с коллегой из Индии сотрудничество в сфере безопасности

Переговоры прошли в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече в Йоханнесбурге с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Подробно обсуждены вопросы российско-индийского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия в области экономики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что переговоры "состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичИндияРоссия
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