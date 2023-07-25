Комиссия Думы фиксирует попытки опорочить решение ЦИК провести выборы в новых регионах

По словам председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева, депутаты работы выявили факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала многочисленные попытки со стороны недружественных стран опорочить решение Центризбиркома РФ о назначении выборов в новых регионах. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

"Комиссией зафиксированы многочисленные попытки со стороны различных органов недружественных государств опорочить решения ЦИК России о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации. Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций", - отметил Пискарев.

По его словам, депутаты в ходе своей работы выявили "факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы".

Кроме того, отмечается, что по всем фактам вмешательства в избирательную кампанию будут приниматься "адекватные меры в соответствии с российскими законами". "В случае необходимости дополнительно предложим законодательные и иные меры", - говорится в сообщении.

По словам Пискарева, внешними силами в преддверии единого дня голосования муссируется тема мнимой нелегитимности предстоящих выборов. "Уже сейчас можно заметить, что по мере приближения единого дня голосования в информационном пространстве внешними силами, их помощниками внутри страны и бежавшими за рубеж все активнее муссируется тема мнимой "нелегитимности" предстоящих выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабная избирательная кампания текущего года используется такими силами как повод для "дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя и безопасность РФ".

Подготовка провокаций

Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала информацию о подготовке провокаций на избирательных участках в новых регионах РФ в ходе предстоящих выборов.

"По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ. Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов", - отметил он.

Пискарев подчеркнул, что материалы в отношении организаторов и участников такого тренинга "сегодня переданы комиссией в ЦИК РФ и в Генпрокуратуру РФ".

Также принято решение о начале работы мониторинговой группы комиссии. "Договорились с ЦИК о регулярном обмене информацией. Будут детально изучены все попытки вмешательства в избирательную кампанию 2023 года. У наших граждан не должно быть сомнений, несмотря на все усилия и провокации внешних сил, срыва выборов мы не допустим", - говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.